Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 марта 2025, 09:00
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Татуировки оказались связаны с раком

Это продемонстрировало новое исследование
Чернила для татуировок не просто остаются в месте инъекции, а могут мигрировать в лимфатические узлы и накапливаться там. Специалисты из Департамента общественного здравоохранения и Департамента клинических исследований Университета Южной Дании (SDU) совместно с Университетом Хельсинки узнали, может ли это иметь какие-то последствия для здоровья.
Татуировки оказались связаны с раком
© Unsplash/CC0 Public Domain

Результаты исследования, опубликованного в журнале BMC Public Health, показали: у людей с татуировками чаще диагностируют рак кожи и лимфому по сравнению с теми, у кого рисунков на теле нет.

Лимфатические узлы — важная часть иммунной системы. Они помогают ей бороться с инфекциями и отфильтровывать вредные вещества. Когда чернила для тату проникают в кожу, их часть всасывается в лимфатические узлы. Эксперты обеспокоены тем, что эти чернила могут вызвать хроническое воспаление в лимфатических узлах. Со временем это приводит к аномальному росту клеток и повышенному риску возникновения рака.

Татуировки оказались связаны с раком
© Yo Tattoo -

Новое исследование было основано на данных Danish Twin Tattoo Cohort. Включала работа информацию о более чем 5900 датских близнецах.

Результаты показали, что связь между татуировками и раком наиболее очевидной оказалась у людей с большими татуировками (больше ладони).

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