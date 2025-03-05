Татуировки оказались связаны с раком

Результаты исследования, опубликованного в журнале BMC Public Health, показали: у людей с татуировками чаще диагностируют рак кожи и лимфому по сравнению с теми, у кого рисунков на теле нет.

Лимфатические узлы — важная часть иммунной системы. Они помогают ей бороться с инфекциями и отфильтровывать вредные вещества. Когда чернила для тату проникают в кожу, их часть всасывается в лимфатические узлы. Эксперты обеспокоены тем, что эти чернила могут вызвать хроническое воспаление в лимфатических узлах. Со временем это приводит к аномальному росту клеток и повышенному риску возникновения рака.