Техника “заземление” поможет вам справиться с тревогой

Техники заземления можно применять где угодно. Одна из самых популярных - "Правило 5-4-3-2-1". Согласно этой методике, нужно последовательно назвать пять вещей, которые вы видите вокруг себя, четыре вещи, которых можете коснуться, три звука, которые слышите, два запаха, которые чувствуете, и один вкус, который ощущаете.

Также вы можете вернуть себе контакт с телом (прикоснуться к одежде или поверхности, потереть ладони, сосредоточиться на том, как стопы касаются пола), практиковать осознанное дыхание (медленный вдох на четыре счёта, задержка дыхания на два, выдох на шесть), природное заземление (в буквальном смысле прикоснуться к земле).

