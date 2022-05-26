Технологии виртуальной реальности помогли замедлить у пожилых развитие старческого слабоумия

Также в одном систематическом обзоре, который опубликован в International Journal of Environmental Research and Public Health, специалисты изучили 15 исследований о влиянии на людей виртуальной реальности.

Влияние на физическое состояние рассматривалось в 12 статьях (из них в восьми учёные пришли к выводу об улучшении у людей физической формы, баланса и функционирования конечностей, увеличении силы мышц), на психическое - в четырёх статьях (в трёх из них говорилось о положительном влиянии игр: они уменьшали усталость и симптомы депрессии, снижали напряжение, делали человека более спокойным и улучшали качество жизни).

При этом в обзоре эксперты подчеркнули, что количество участников в этих 15 исследованиях было слишком мало. Поэтому нужно провести дополнительные эксперименты для подтверждения всех данных.

Кроме того, доктор Дэвид А. Меррилл, психиатр и директор Центра здоровья мозга, рассказал CNET, что экзергейминг (то есть игра с упражнениями) положительно повлияла на пожилых людей - пациентов клиники памяти.

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