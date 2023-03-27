Тело человека состоит из атомов. Но из каких конкретно элементов?

Атомы кислорода поступают в тело из воздуха. И любой из подобных атомов даже всего несколько лет назад мог находиться в любой точке земного шара.

Из пищи мы получаем атомы углевода и азота. Большая часть таких атомов миллион лет назад была равномерно распределена по поверхности Земли и её атмосфере.

Однако каждый год из космоса на Землю падает примерно 5 тысяч тонн нового материала. Это значит, что некоторые из атомов, благодаря которым вы сформировались, когда-то находились в космическом пространстве.