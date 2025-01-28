Терапия красным светом оказалась полезна при проблемах с кожей

Лечение с помощью светотерапии подразумевает воздействие красного света на человека в очень низких дозах. Такой метод терапии существует уже более трёх десятилетий.

Красный свет стимулирует клетки тела, заряжая их энергией и активируя приток крови к поражённому участку. Это способствует заживлению.

Лечение происходит безболезненно. Во время него пациент подвергается воздействию красного света в течение 3−15 минут.