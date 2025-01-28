Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 января 2025, 01:30
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Терапия красным светом оказалась полезна при проблемах с кожей

А также при боли и воспалении
Всё чаще терапию красным светом рассматривают как средство от любых недугов. Но это совсем не так. Вот что об этом говорит Правин Арани, профессор оральной биологии, биомедицинской инженерии и хирургии в Университете Буффало и эксперт по использованию света и лазеров в медицинских целях.
Терапия красным светом оказалась полезна при проблемах с кожей
© diaTribe.org

Лечение с помощью светотерапии подразумевает воздействие красного света на человека в очень низких дозах. Такой метод терапии существует уже более трёх десятилетий.

Красный свет стимулирует клетки тела, заряжая их энергией и активируя приток крови к поражённому участку. Это способствует заживлению.

Лечение происходит безболезненно. Во время него пациент подвергается воздействию красного света в течение 3−15 минут.

Терапия красным светом оказалась полезна при проблемах с кожей
© Cryo

Рандомизированные контролируемые клинические испытания показывают, что терапия красным светом способна уменьшить боль, воспаление, повреждение тканей. К примеру, сейчас есть доказательства того, что такой вид лечения может уменьшить боль и воспаление от радиации, химиотерапии и трансплантации стволовых клеток костного мозга. Также она уменьшила другие осложнения от лечения рака, в том числе язвы полости рта, рубцы, фиброз.

Другие недавние работы демонстрируют, что фотобиомодуляция помогает заживлять диабетические и ожоговые раны, некоторые типы язв. Но всё же это не должно заменять дезинфекцию ран. Эффективна фотобиомодуляция для тех, кто страдает болями в шее и спине, теннисным локтем.

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