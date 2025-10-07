Тип продукта и другие признаки, что ваша пища – ультраобработанная

Определённый тип продукта. Эксперты отмечают, что продукт относится к ультраобработанным, если это упакованная выпечка (печенье, торты и пр.), замороженные блюда, протеиновые батончики, ароматизированные чипсы, упакованный хлеб, хлопья, соусы и заправки, газированные и спортивные напитки.

Ингредиенты, которые вы обычно не используете. Обычно это казеин, лактоза, глютен, сыворотка, гидрогенизированные масла, изолят белка, мальтодекстрин, инвертный сахар и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Продукт будет производиться с добавлением дополнительных незнакомых ингредиентов, в том числе эмульгаторов или красителей.