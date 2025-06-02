Тофу и другие продукты, которые улучшат здоровье ваших костей

Лосось. Порция в 85 г даёт организму витамин D, много белка и жирных кислот омега-3. Витамин D нужен нашему телу для эффективного усвоения кальция, а омега-3 исследования связывают с улучшением качества костей.

Кудрявая капуста. В ней содержится меньше оксалатов, которые препятствуют усвоению кальция. Одна чашка сырой кудрявой капусты даёт витамин К, который важен для формирования костей и метаболизма кальция. Не забудьте сбрызнуть кале оливковым маслом или маслом авокадо для правильного усвоения этого витамина.

Тахини. Это масло содержит много кальция, магния и фосфора. Кальций нужен организму для плотных костей, а магний и фосфор участвуют в метаболизме кальция и улучшают структуру костей.

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