Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 января 2025, 12:45
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Тофу, протеиновый порошок, йогурт, семена чиа: чем можно заменить яйца на завтрак

Эти продукты тоже дадут белок
Птичий грипп поразил миллионы кур в США, что привело к нехватке яиц по всей стране. К счастью, есть несколько полезных замен этим продуктам.
Тофу, протеиновый порошок, йогурт, семена чиа: чем можно заменить яйца на завтрак
© Plant Based And Broke

Греческий йогурт. В 140 г этого йогурта содержится примерно 16 г белка, а также кальций. Также пробиотики в этом продукте связаны с улучшением состояния кишечника и укреплением иммунитета.

Протеиновый порошок. Ванесса Кинг, сертифицированный диетолог, представитель Академии питания и диетологии и менеджер по клиническому питанию в Queen’s Health System, предлагает в смузи добавлять протеиновый порошок. Обычно он даёт около 20−30 г белка. Если вы добавите протеин в коровье молоко, то белка получите ещё больше.

Тофу, протеиновый порошок, йогурт, семена чиа: чем можно заменить яйца на завтрак
© SOPA Images, Contributor / Getty Images

Тофу. Это ещё одна разумная замена яйцам. Полчашки тофу содержат около 9 г белка. Это заметно больше, чем одно яйцо. Также тофу даёт клетчатку, которой нет в яйцах.

Семена чиа. В 28 г этих семян — около 5 г белка и примерно 10 г клетчатки. Шоколадный чиа-пудинг, приготовленный из обычного молока, даст около 18 г белка, клетчатку, омега-3 жиры, кальций и витамин D.

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