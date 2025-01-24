Тофу, протеиновый порошок, йогурт, семена чиа: чем можно заменить яйца на завтрак

Греческий йогурт. В 140 г этого йогурта содержится примерно 16 г белка, а также кальций. Также пробиотики в этом продукте связаны с улучшением состояния кишечника и укреплением иммунитета.

Протеиновый порошок. Ванесса Кинг, сертифицированный диетолог, представитель Академии питания и диетологии и менеджер по клиническому питанию в Queen’s Health System, предлагает в смузи добавлять протеиновый порошок. Обычно он даёт около 20−30 г белка. Если вы добавите протеин в коровье молоко, то белка получите ещё больше.