Тофу, протеиновый порошок, йогурт, семена чиа: чем можно заменить яйца на завтрак

Тофу, протеиновый порошок, йогурт, семена чиа: чем можно заменить яйца на завтракЭти продукты тоже дадут белок
Греческий йогурт. В 140 г этого йогурта содержится примерно 16 г белка, а также кальций. Также пробиотики в этом продукте связаны с улучшением состояния кишечника и укреплением иммунитета.
Протеиновый порошок. Ванесса Кинг, сертифицированный диетолог, представитель Академии питания и диетологии и менеджер по клиническому питанию в Queen’s Health System, предлагает в смузи добавлять протеиновый порошок. Обычно он даёт около 20−30 г белка. Если вы добавите протеин в коровье молоко, то белка получите ещё больше.
Тофу. Это ещё одна разумная замена яйцам. Полчашки тофу содержат около 9 г белка. Это заметно больше, чем одно яйцо. Также тофу даёт клетчатку, которой нет в яйцах.
Семена чиа. В 28 г этих семян — около 5 г белка и примерно 10 г клетчатки. Шоколадный чиа-пудинг, приготовленный из обычного молока, даст около 18 г белка, клетчатку, омега-3 жиры, кальций и витамин D.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.