Токсичные вещества в скорлупе: вот почему кешью всегда продаются только очищенными

При непосредственном контакте со скорлупой кешью появляется ощущения жжения. Оно сравнимо с воздействием крапивы или с ожогом кислотой. Собственно, именно поэтому этот орех всегда чистят перед продажей.

Более того, токсичные вещества во внешней оболочке кешью используются для производства инсектицидов, лакокрасочных материалов, а также других химических продуктов.