Токсичные вещества в скорлупе: вот почему кешью всегда продаются только очищенными

Опубликовано 24 декабря 2024, 21:451 мин.
Токсичные вещества в скорлупе: вот почему кешью всегда продаются только очищеннымиОб этом важно знать
В скорлупе ореха кешью содержатся кардол и анакардовая кислота. Это вещества, обладающие сильным токсичным действием. Они могут вызвать химические ожоги кожи, слизистых, дыхательных путей.
При непосредственном контакте со скорлупой кешью появляется ощущения жжения. Оно сравнимо с воздействием крапивы или с ожогом кислотой. Собственно, именно поэтому этот орех всегда чистят перед продажей.
Более того, токсичные вещества во внешней оболочке кешью используются для производства инсектицидов, лакокрасочных материалов, а также других химических продуктов.
Удаление скорлупы у кешью — процесс сложный и трудоёмкий. Рабочие, которые этим занимаются, вынуждены носить специальную одежду, перчатки, маски. Также места, где происходит очистка кешью, оснащены системами для нейтрализации токсичных паров и отходов.
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