Токсиколог объяснил, почему заплесневелый сыр есть можно, а испорченное мясо — нет

Многие испорченные продукты содержат специфические микроорганизмы, которые вырабатывают токсины. Так как индивидуальная чувствительность к этим веществам различна, а их количество в пище может варьироваться, то не существует универсальных рекомендаций относительного того, что безопасно употреблять в пищу. Тем не менее знать врагов в лицо может быть полезно.

В продуктах растительного происхождения (зерновые, орехи) основные виновники порчи - это образующие пушистые пятна плесени зелёного, жёлтого, чёрного или белого цветов. Они также обычно источают затхлый запах. Распространённые грибки Aspergillus flavus и A. parasiticus могут производить микотоксины, известные как афлатоксины. Они приводят к образованию молекул эпоксидов, которые способны вызывать мутации при связывании с ДНК. Повторное воздействие этих веществ может повреждать печень и вызвать рак этого органа, особенно у людей с гепатитом В.

Грибы рода Fusarium вырабатывают микотоксины трихотецены. Они могут повреждать клетки, а также вызывать раздражение пищеварительного тракта. Кроме того, эти грибы производят фумонизин B1, который нарушает формирование и поддержание внешних мембран клеток. Со временем это может привести к повреждению почек и печени.

Один из самых опасных грибков в фруктах - это синяя плесень Penicillium expansum. Она поражает в первую очередь яблоки, а также груши, вишню, персики и другие фрукты. Этот грибок образует патулин – токсин, который в больших количествах может повреждать почки, печень, пищеварительный тракт, иммунную систему.