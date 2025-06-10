Томатный сок и другие напитки для естественного снижения артериального давления

Томатный сок и другие напитки для естественного снижения артериального давленияДобавьте их в свой рацион
Чёрный или зелёный чай. Один метаанализ показал, что употребление этих чаёв в течение более трёх месяцев снижает кровяное давление. При этом сильнее на давление влияет зелёный чай.
Свекольный сок. В его состав входят нитраты, снижающие кровяное давление. В частности, систолическое артериальное давление.
Томатный сок. Исследование показало, что у тех, кто пил каждый день этот сок в течение года, снизилось кровяное давление.
Гранатовый сок. Исследования демонстрируют, что его употребление снижает артериальное давление.
Ягодный сок. Один обзор показал, что клюквенный или вишнёвый сок снижает давление.
Обезжиренное молоко. Его употребление связывают с пониженным кровяным давлением. Правда, необходимо провести для подтверждения этого дополнительные исследования.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.