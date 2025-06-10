Томатный сок и другие напитки для естественного снижения артериального давления

Чёрный или зелёный чай. Один метаанализ показал, что употребление этих чаёв в течение более трёх месяцев снижает кровяное давление. При этом сильнее на давление влияет зелёный чай.

Свекольный сок. В его состав входят нитраты, снижающие кровяное давление. В частности, систолическое артериальное давление.

Томатный сок. Исследование показало, что у тех, кто пил каждый день этот сок в течение года, снизилось кровяное давление.