Фитнес и здоровье
Опубликовано 10 июня 2025, 16:30
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Томатный сок и другие напитки для естественного снижения артериального давления

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Гипертония поражает почти 50% американцев и может привести к болезням сердца, если её не лечить. Помимо лекарств, снизить кровяное давление помогают некоторые напитки.
Томатный сок и другие напитки для естественного снижения артериального давления
© www.bgc.com.tr

Чёрный или зелёный чай. Один метаанализ показал, что употребление этих чаёв в течение более трёх месяцев снижает кровяное давление. При этом сильнее на давление влияет зелёный чай.

Свекольный сок. В его состав входят нитраты, снижающие кровяное давление. В частности, систолическое артериальное давление.

Томатный сок. Исследование показало, что у тех, кто пил каждый день этот сок в течение года, снизилось кровяное давление.

Томатный сок и другие напитки для естественного снижения артериального давления
© Dmitry Alferov / Getty Images

Гранатовый сок. Исследования демонстрируют, что его употребление снижает артериальное давление.

Ягодный сок. Один обзор показал, что клюквенный или вишнёвый сок снижает давление.

Обезжиренное молоко. Его употребление связывают с пониженным кровяным давлением. Правда, необходимо провести для подтверждения этого дополнительные исследования.

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