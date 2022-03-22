Томатный сок оказался эффективным средством от повышенного давления и холестерина

Одним из самых простых способов контроля давления является несолёный томатный сок, пишет автор статьи. Результаты ряда исследований показывают, что этот сок может также помогать в снижении уровня холестерина и профилактике болезней сердца.

В ходе исследования, данные которого опубликованы в издании Food Science and Nutrition, выяснилось, что томатный сок значительно снижает давление, если употреблять этот напиток регулярно. Проводили исследование учёные из Токийского университета медицины и стоматологии, а также Института селекции растений Тусона. Всего участвовал в нём 481 человек.