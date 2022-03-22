Томатный сок оказался эффективным средством от повышенного давления и холестерина

Томатный сок оказался эффективным средством от повышенного давления и холестеринаОб этом сообщает Daily Express
Одним из самых простых способов контроля давления является несолёный томатный сок, пишет автор статьи. Результаты ряда исследований показывают, что этот сок может также помогать в снижении уровня холестерина и профилактике болезней сердца.
В ходе исследования, данные которого опубликованы в издании Food Science and Nutrition, выяснилось, что томатный сок значительно снижает давление, если употреблять этот напиток регулярно. Проводили исследование учёные из Токийского университета медицины и стоматологии, а также Института селекции растений Тусона. Всего участвовал в нём 481 человек.
Оказалось, что через 12 месяцев у тех людей, которые регулярно выпивали стакан несолёного томатного сока, улучшились показатели давления. Причём как систолического, так и диастолического давления. Кроме того, количество «плохого» холестерина в организме у них тоже снизилось.
Почему томатный сок именно так воздействует на здоровье? Дело в том, что он содержит калий, который и помогает снизить артериальное давление.
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