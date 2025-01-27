Томатный сок оказался полезен для сердца

Один эксперимент, проведённый в Перу, показал, что у тех, кто употреблял томатный сок с оливковым маслом, уровень холестерина был ниже, чем у людей, которые этот сок не пили.

Помимо этого, томатный сок может защитить от болезней сердца и от образования холестериновых бляшек в артериях. Всё потому, что в этом соке есть витамин В6, фолиевая кислота, калий.

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