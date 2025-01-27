Томатный сок оказался полезен для сердца

Опубликовано 27 января 2025, 17:151 мин.
Томатный сок оказался полезен для сердцаЭто демонстрируют исследования
Доктор Рандж Кингс отмечает, что томатный сок богат ликопином. Это вещество придаёт красный цвет помидорам и борется с вредным холестерином. Именно поэтому томаты так полезны для сердца.
Согласно одному исследованию, проведённому японскими учёными, 200 мл томатного сока в день может снизить уровень вредного холестерина. Эксперты считают, что между ликопином в томатах и снижением уровня «вредного» холестерина существует связь.
Один эксперимент, проведённый в Перу, показал, что у тех, кто употреблял томатный сок с оливковым маслом, уровень холестерина был ниже, чем у людей, которые этот сок не пили.
Помимо этого, томатный сок может защитить от болезней сердца и от образования холестериновых бляшек в артериях. Всё потому, что в этом соке есть витамин В6, фолиевая кислота, калий.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.