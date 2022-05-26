Томатный сок оказался способен снизить давление и холестерин

Участвовали в этом исследовании 480 человек, проживающих в японском городе Куприяма. Добровольцам нужно было целый год пить сколько томатного сока, сколько хочется.

Эксперты учитывали артериальное давление, толерантность организма к глюкозе, липидный профиль сыворотки крови всех участников. Также учёные провели анализ факторов образа жизни 260 человек из 480.

Оказалось, что томатный сок оказывает положительное влияние на здоровье. Причём это не зависит от возраста и пола, образа жизни.

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