Томатный сок оказался способен снизить давление и холестерин

Томатный сок оказался способен снизить давление и холестеринЭто выяснили учёные
Учёные считают, что определённые напитки улучшают показатели давления. В частности, снижают его. Тот же самый эффект связан с повышенным уровнем холестерина. Один из таких напитков, как выяснилось в ходе одного исследования, - томатный сок.
Исследование, выводы которого опубликованы в издании National Library of Medicine, продемонстрировало, что при регулярном употреблении несолёного томатного сока у человека снижается давление и уровень плохого холестерина. Правда, это касается именно тех людей, которые предрасположены к развитию болезней сердца.
Участвовали в этом исследовании 480 человек, проживающих в японском городе Куприяма. Добровольцам нужно было целый год пить сколько томатного сока, сколько хочется.
Эксперты учитывали артериальное давление, толерантность организма к глюкозе, липидный профиль сыворотки крови всех участников. Также учёные провели анализ факторов образа жизни 260 человек из 480.
Оказалось, что томатный сок оказывает положительное влияние на здоровье. Причём это не зависит от возраста и пола, образа жизни.
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