Томаты, травы, бананы, лук: какие свежие продукты нельзя класть в холодильник

Помидоры. Эти овощи любят тепло и ненавидят холод. Лучше храните их на прилавке, вдали от прямых солнечных лучей.

Свежие травы. Петрушка, базилик, кинза не должны лежать в холодильнике. Иначе это приведёт к их преждевременному увяданию. Свежий пучок базилика можно хранить в чашке с водой (меняйте ее каждый день или два) вдали от прямых солнечных лучей. Лучше всего свежие травы тоже класть на прилавок и обращаться с ними как с цветами.