Томаты, травы, бананы, лук: какие свежие продукты нельзя класть в холодильник

Томаты, травы, бананы, лук: какие свежие продукты нельзя класть в холодильникНизкие температуры полезны не для всех фруктов и овощей
Помидоры. Эти овощи любят тепло и ненавидят холод. Лучше храните их на прилавке, вдали от прямых солнечных лучей.
Свежие травы. Петрушка, базилик, кинза не должны лежать в холодильнике. Иначе это приведёт к их преждевременному увяданию. Свежий пучок базилика можно хранить в чашке с водой (меняйте ее каждый день или два) вдали от прямых солнечных лучей. Лучше всего свежие травы тоже класть на прилавок и обращаться с ними как с цветами.
Бананы. Им нравится умеренная температура. Лучше всего их поместить на прилавок рядом с помидорами.
Лук. Его лучше всегда хранить в сухой среде. Например, в кладовой, где не так влажно, как в холодильнике. Положите лук в сухое, прохладное, тёмное и хорошо проветриваемое место. При этом в зелёном луке и шнитт-луке воды больше, их легче повредить, поэтому их хранить нужно в холодильнике.