Опубликовано 04 сентября 2025, 08:15
1 мин.

Тонко нарезанный цельнозерновой хлеб поможет вам похудеть

Об этом сказали диетологи
Саманта ДеВито, магистр наук, сертифицированный диетолог, считает, что при снижении веса хлеб не должен быть под запретом. Особенно полезно употреблять на диете 100% цельнозерновой хлеб, и вот почему.
© Allrecipes

Вот несколько причин, как тонко нарезанный цельнозерновой хлеб помогает снизить вес.

Много клетчатки. В цельнозерновом хлебе её больше, чем в хлебе из очищенного зерна. При этом она хорошо насыщает. В ходе одного исследования учёные обнаружили, что у похудевших людей сильнее всего снижение веса было связано именно с потреблением клетчатки.

Меньше калорий. Часто набор веса происходит из-за того, что мы потребляем больше калорий, чем сжигаем. В тонко нарезанном цельнозерновом хлебе содержится всего 60–70 ккал на ломтик, а в обычном - от 120 до 140 ккал.

© Recipe photo: Stacy K. Allen. EatingWell design

Большое количество белка. В цельнозерновом хлебе белка больше, чем в очищенном. Из двух ломтиков вы получите 6 г этого вещества, что равно содержанию протеина в одном большом яйце.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.