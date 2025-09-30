Фитнес и здоровье
Тошнота, диарея и другие признаки передозировки магния

Магний - важный для нашего организма минерал. Некоторые люди не могут получать его достаточно с пищей, поэтому начинают принимать БАДы. Вот о каких рисках нужно при этом знать.
Гипермагниемия (передозировка магния) встречается крайне редко. Но она включает такие симптомы, как диарея, тошнота, спазмы желудка, низкое кровяное давление, слабость мышц, аритмия, рвота, покраснение лица, задержка мочи, депрессия, вялость и мышечная слабость, остановка сердца.

В возрасте от 19 до 30 лет рекомендуемая суточная норма приёма магния составляет 400 мг (мужчины) и 310 мг (женщины), в 31 год и старше - 420 мг (мужчины) и 320 мг (женщины).

