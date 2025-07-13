Тост с авокадо и другие закуски, которые дадут больше энергии, чем кофе

Банан с ореховым или подсолнечным маслом. Банан среднего размера содержит 113 ккал, а столовая ложка подсолнечного масла - 98 ккал. Если вы добавите ореховую пасту, то получите растительный белок и полезные жиры, предотвращающие скачки уровня сахара в крови. При этом в масле из семян подсолнечника есть селен и медь, которые нужны для выработки клеток и поддержания их здоровья.

Цельнозерновой тост с авокадо. На 1 ломтик цельнозернового хлеба приходится 69 ккал, на 50 г авокадо - 80 ккал. Благодаря сочетанию клетчатки и полезных мононенасыщенных жиров вы будете чувствовать себя сытым до следующего приёма пищи.

Ягоды годжи и греческий йогурт. В 28 г таких ягод содержится 97 ккал, в 156 г простого обезжиренного греческого йогурта - 92 ккал. Ягоды дают энергию и богаты антиоксидантами, греческий же йогурт обеспечивает организм кальцием и витамином В12.

Яйцо вкрутую с домашними чипсами из кудрявой капусты. Большое сваренное вкрутую яйцо даст 77 ккал, а 1 чашка приготовленной кудрявой капусты - 51 ккал.