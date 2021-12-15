Тосты с авокадо оказались способом быстро похудеть

Тосты с авокадо оказались способом быстро похудетьИ в целом этот продукт имеет множество полезных свойств
Согласно данным, опубликованным в издании British Journal of Nutrition, при частом употреблении авокадо пищевые привычки человека немного меняются. Например, он начинает реже есть вредные продукты. Кроме того, у тех, кто ел этот фрукт, масса тела была ниже, а окружность талии - меньше.
Полезные для здоровья организма свойства авокадо, как ни странно, связаны с высоким уровнем ненасыщенных жиров в этом продукте. Так, данные жиры снижают «вредный» холестерин, улучшают состояние сердечно-сосудистой системы, продлевают жизнь.
Кроме того, за счёт того, что авокадо содержит много клетчатки и довольно мало углеводов, оно даёт ощущение сытости на длительное время. А если его употреблять вместе с другими продуктами, то оно будет способствовать усвоению организмом питательных веществ, которые присутствуют в данных продуктах.
По всем перечисленным выше причинам тосты с авокадо - отличный вариант завтрака для худеющих.
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