Тосты с авокадо оказались способом быстро похудеть

Согласно данным, опубликованным в издании British Journal of Nutrition, при частом употреблении авокадо пищевые привычки человека немного меняются. Например, он начинает реже есть вредные продукты. Кроме того, у тех, кто ел этот фрукт, масса тела была ниже, а окружность талии - меньше.

Полезные для здоровья организма свойства авокадо, как ни странно, связаны с высоким уровнем ненасыщенных жиров в этом продукте. Так, данные жиры снижают «вредный» холестерин, улучшают состояние сердечно-сосудистой системы, продлевают жизнь.