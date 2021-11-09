Травы и специи оказались способны снизить давление

Учёные из Университета Эвана Пью и Техасского технологического университета выяснили, что люди, которые едят блюда с множеством приправ, имеют более низкое давление, чем те, кто добавляет их мало или в средних количествах. Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

Для проведения эксперимента был отобран 71 человек. Все участники находились в группе риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. В течение четырёх недель каждый испытуемый с перерывом в две недели питался по порядку одним из способов. Первая диета включала низкую дозу (0,5 г ежедневно) трав и специй, вторая - среднюю (3,2 г), третья - высокую (6,5 г). В начале, в конце эксперимента и после окончания каждого из трёх периодов питания у людей брали анализ крови.