Тренер дал советы по кардиотренировкам женщинам 50+

Ставьте в приоритет тренировки с низкой интенсивностью. Это езда на велосипеде, гребля, плавание, быстрая ходьба. При таких видах активности ваши суставы будут в порядке. Однако если ваше тело хорошо подготовлено к нагрузкам, то вы можете бросать себе вызов и при помощи более интенсивных упражнений. Главное — не жертвовать при этом здоровьем в долгосрочной перспективе или временем восстановления.

Добавьте интервальные тренировки. Благодаря этому вы будете интенсивнее тренироваться в течение более короткого времени. В 50+ такие тренировки улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы, повышают метаболизм. Попробуйте чередовать 30 секунд интенсивных усилий с одной-двумя минутами более медленного темпа. Так вы не будете перенапрягать тело.

Включите в программу кардиотренировки, основанные на силовых нагрузках. Они помогают нарастить мышцы, повышают частоту сердечных сокращений, делают сердце выносливее, укрепляют всё тело.

Найдите время для кардиотренировок в спокойном режиме. Не игнорируйте такие нагрузки, как ходьба, лёгкий бег трусцой, поддержание постоянного темпа езды на велосипеде. В возрасте 50 лет и больше кардио с постоянным темпом — отличный способ развить аэробную выносливость, снизить уровень стресса, позволить организму восстановиться, оставаясь активным. Включите два-три дня кардио в стабильном режиме примерно по 30−45 минут в неделю.