Тренер дал советы по наращиванию мышц при помощи лёгких весов

Используйте вес, который всё ещё является тяжёлым для вас. Если вес будет слишком лёгким, то никакого результата не будет.

Тренируйтесь в правильном диапазоне повторений. Чем легче вес, тем больше повторений вам нужно делать. Наилучшие результаты с лёгкими весами можно получить, выполняя 10−12 повторений.

Попробуйте лёгкие силовые тренировки для тех мышц, которые лучше всего на них реагируют. Например, это икры. Для них будет достаточно от 15 до 20 повторений.

Выполняйте более медленные подъёмы. Например, при приседании опускайтесь и поднимайтесь на три счёта.

Комбинируйте оборудование. Это повысит эффективность вашей тренировки.