Тренер дал советы по правильной ходьбе для начинающих

Тренер дал советы по правильной ходьбе для начинающихВот что нужно при этом учитывать
Выберите приемлемое количество еженедельных прогулок. Убедитесь, что ваша еженедельная цель по ходьбе легко выполнима.
Изменяйте темп в зависимости от уровня вашей энергии. Так вы сможете сжечь больше веса в целом.
Наденьте утяжелённый рюкзак. Так вы при ходьбе получите преимущества кардио- и силовой тренировки.
Постепенно корректируйте свои тренировки по ходьбе по мере продвижения вперёд. Например, увеличивайте темп ходьбы или в целом ходите дольше.
Выберите крутой или холмистый маршрут. Когда вы себя почувствуете комфортно, начинайте ходить по холмам и склонам. Так вы сожжёте больше калорий.
Не забывайте о питании перед тренировкой. Перед ходьбой съешьте углеводы. Это позволит вам сжечь больше жира в долгосрочной перспективе.
Добавьте «мини-прогулки» в распорядок. Паркуйтесь подальше от входа в магазин или старайтесь чаще подниматься по лестнице.
Выполняйте несколько дел одновременно во время ходьбы. Например, вы можете параллельно слушать аудиокнигу, общаясь с близкими по телефону, отвечая на рабочий звонок, слушая новости.
Объединяйте ходьбу с другими тренировками. Благодаря ходьбе вы сожжёте больше калорий во время силовых тренировок или при поднятии тяжестей.
Вместо занятий на беговой дорожке выбирайте прогулки на свежем воздухе. Так вы сможете сжечь чуть больше калорий.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.