Тренер дал советы по правильной ходьбе для начинающих

Выберите приемлемое количество еженедельных прогулок. Убедитесь, что ваша еженедельная цель по ходьбе легко выполнима.

Изменяйте темп в зависимости от уровня вашей энергии. Так вы сможете сжечь больше веса в целом.

Наденьте утяжелённый рюкзак. Так вы при ходьбе получите преимущества кардио- и силовой тренировки.

Постепенно корректируйте свои тренировки по ходьбе по мере продвижения вперёд. Например, увеличивайте темп ходьбы или в целом ходите дольше.

Выберите крутой или холмистый маршрут. Когда вы себя почувствуете комфортно, начинайте ходить по холмам и склонам. Так вы сожжёте больше калорий.