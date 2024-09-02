Тренер на собственном опыте выяснил, какие преимущества для здоровья даёт подъём в 5 утра

Тренер на собственном опыте выяснил, какие преимущества для здоровья даёт подъём в 5 утраСтоит ли оно того?
По словам тренера, первые несколько дней вставать в 5 утра было действительно тяжело. Однако при этом чувствовал он себя, когда поднимался с постели, удивительно бодро. В это время было очень тихо, поэтому сосредотачиваться на задачах становилось проще. Да и в целом в этим часы его производительность достигала пика.
Из минусов было то, в первые дни Ноббе уставал уже в начале дня, поэтому ему приходилось каждый раз преодолевать послеобеденный спад энергии.
В первую неделю организм адаптировался к новому графику, а ко второй неделе всё начало меняться. Тренер просыпался даже раньше будильника, чувствовал себя уже не сонным, а энергичным в течение дня. Также переживать спад энергии после обеда стало намного проще.
В целом Джаррод Ноббе заметил, что на второй неделе у него значительно улучшились настроение, концентрация внимания и производительность по сравнению с первой.
По словам тренера, просыпаться в 5 утра хоть и было нелегко, но оно того стоило. При правильных настрое и подготовке ранний подъём может повысить производительность, увеличить количество энергии, дать чувство выполненного долга.
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