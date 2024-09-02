Тренер на собственном опыте выяснил, какие преимущества для здоровья даёт подъём в 5 утра

В первую неделю организм адаптировался к новому графику, а ко второй неделе всё начало меняться. Тренер просыпался даже раньше будильника, чувствовал себя уже не сонным, а энергичным в течение дня. Также переживать спад энергии после обеда стало намного проще.

В целом Джаррод Ноббе заметил, что на второй неделе у него значительно улучшились настроение, концентрация внимания и производительность по сравнению с первой.

По словам тренера, просыпаться в 5 утра хоть и было нелегко, но оно того стоило. При правильных настрое и подготовке ранний подъём может повысить производительность, увеличить количество энергии, дать чувство выполненного долга.

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