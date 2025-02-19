Тренер назвал 40+ отжиманий «золотым стандартом» для здоровья сердца

Количество отжиманий действительно может рассказать об уровне вашей физической подготовки. Учёные из Гарварда обнаружили: у мужчин, которые могут сделать 40 или больше отжиманий, гораздо ниже риск развития болезней сердца, чем у тех, кто с трудом отжимался даже 10 раз.

Если вы кое-как можете отжаться до 10 раз, значит, вам нужно улучшать силу, мышечную выносливость и работу сердечно-сосудистой системы. Низкие показатели отжиманий зачастую указывают на более слабую верхнюю часть тела и более высокий риск возникновения проблем с обменом веществ.

Средний уровень — это 11−20 отжиманий. У вас умеренная физическая подготовленность, но всё равно есть куда расти. Это также будет означать лучшее здоровье сердца.