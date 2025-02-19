Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 февраля 2025, 07:30
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Тренер назвал 40+ отжиманий «золотым стандартом» для здоровья сердца

Именно к этой цифре нужно стремиться
Исследования показывают: количество отжиманий, которые вы можете выполнить, может быть более показательным, чем традиционные тесты сердечно-сосудистого здоровья. В статье, опубликованной в JAMA Network Open, участники, выполнившие более 40 отжиманий, имели гораздо меньше шансов столкнуться с сердечно-сосудистыми событиями, чем те, кто отжался 10 раз.
Тренер назвал 40+ отжиманий «золотым стандартом» для здоровья сердца
© CPR123

Количество отжиманий действительно может рассказать об уровне вашей физической подготовки. Учёные из Гарварда обнаружили: у мужчин, которые могут сделать 40 или больше отжиманий, гораздо ниже риск развития болезней сердца, чем у тех, кто с трудом отжимался даже 10 раз.

Если вы кое-как можете отжаться до 10 раз, значит, вам нужно улучшать силу, мышечную выносливость и работу сердечно-сосудистой системы. Низкие показатели отжиманий зачастую указывают на более слабую верхнюю часть тела и более высокий риск возникновения проблем с обменом веществ.

Средний уровень — это 11−20 отжиманий. У вас умеренная физическая подготовленность, но всё равно есть куда расти. Это также будет означать лучшее здоровье сердца.

Тренер назвал 40+ отжиманий «золотым стандартом» для здоровья сердца
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Выше среднего — 21−39 отжиманий. Вы обладаете солидной выносливостью и силой. Это означает также, вероятно, хорошее состояние сердечно-сосудистой системы.

Наконец, 40 и больше отжиманий — золотой стандарт. Это показатель того, что ваши сердце, лёгкие и мышцы хорошо работают вместе. Согласно исследованиям, у людей, которые находятся в этом диапазоне, ниже всего риск возникновения проблем с сердцем.

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