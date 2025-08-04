Тренер назвал главные ошибки в похудении у мужчин старше 50 лет

Вот какие ошибки при снижении веса чаще всего совершают мужчины старше 50 лет.

Продолжительные кардио вместо поднятия тяжестей. После 50 лет силовые тренировки больше способствуют сжиганию жира, чем любые кардио. Они помогают сохранить сухую мышечную массу, за счёт чего вы будете сжигать жир в состоянии покоя.

Отказ от белка в течение дня. Нехватка белка приводит к разрушению мышц, замедлению метаболизма, застою в тренировках. Старайтесь за приём пищи употреблять минимум 30 г белка.