Тренер назвал количество отжиманий, которое показывает, что вы в хорошей форме

Тренер назвал количество отжиманий, которое показывает, что вы в хорошей формеВот на что нужно ориентироваться
Вы находитесь в хорошей форме, если способны сделать 20 последовательных отжиманий с правильной техникой. При этом важно учитывать также возраст, пол и уровень физической подготовки. Мужчины в 20 лет должны стремиться выполнять 30−40 отжиманий, а женщины в том же возрасте — к 15−20. Достижение этих показателей означает, что у вас сильные мышцы верхней части тела, хороший контроль над корпусом и мышечная выносливость.
Для тех, кому за 30 и 40, нормой считаются 20−30 (для мужчин) и 12−15 (для женщин) отжиманий.
К 50 или 60 годам, чтобы быть в форме, необходимо делать мужчинам 10−20 отжиманий, женщинам — 5−10. И это действительно солидная цель для этого возраста.
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