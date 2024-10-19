Тренер назвал количество отжиманий, которое показывает, что вы в хорошей форме

Вы находитесь в хорошей форме, если способны сделать 20 последовательных отжиманий с правильной техникой. При этом важно учитывать также возраст, пол и уровень физической подготовки. Мужчины в 20 лет должны стремиться выполнять 30−40 отжиманий, а женщины в том же возрасте — к 15−20. Достижение этих показателей означает, что у вас сильные мышцы верхней части тела, хороший контроль над корпусом и мышечная выносливость.

Для тех, кому за 30 и 40, нормой считаются 20−30 (для мужчин) и 12−15 (для женщин) отжиманий.