Тренер назвал лучшие упражнения для похудения за месяц

Выпад с тягой. Он задействует все основные мышцы тела. Джонс рекомендует начать четырёхнедельное снижение веса именно с этой вариации упражнения. Возьмите гантель в руку, сделайте большой шаг назад левой ногой, согните правое колено и опуститесь в положение выпада, наклонитесь вперёд и опустите левую руку к полу. Далее поднимите гантель вверх к туловищу и опустите вес обратно к полу. Нужно выполнить от 1 до 3 подходов по 15 повторений на каждую сторону.

Быстрые приседания. Благодаря добавлению компонента HIIT (высокоинтенсивных интервальных тренировок) вы увеличиваете сухую мышечную массу, ускоряете обмен веществ и одновременно сжигаете больше калорий в течение следующих трёх суток.

Мостик с жимом от груди. Проработка крупных мышц тела — лучший способ сбросить вес и сжечь больше калорий.