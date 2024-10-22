Тренер назвал лучшие упражнения для похудения за месяц

Тренер назвал лучшие упражнения для похудения за месяцСледуйте этим советам
Выпад с тягой. Он задействует все основные мышцы тела. Джонс рекомендует начать четырёхнедельное снижение веса именно с этой вариации упражнения. Возьмите гантель в руку, сделайте большой шаг назад левой ногой, согните правое колено и опуститесь в положение выпада, наклонитесь вперёд и опустите левую руку к полу. Далее поднимите гантель вверх к туловищу и опустите вес обратно к полу. Нужно выполнить от 1 до 3 подходов по 15 повторений на каждую сторону.
Быстрые приседания. Благодаря добавлению компонента HIIT (высокоинтенсивных интервальных тренировок) вы увеличиваете сухую мышечную массу, ускоряете обмен веществ и одновременно сжигаете больше калорий в течение следующих трёх суток.
Мостик с жимом от груди. Проработка крупных мышц тела — лучший способ сбросить вес и сжечь больше калорий.
HIIT-упражнение «Боксёрский джеб". Оно приводит в тонус руки и задействует пресс и спину одновременно. Встаньте в боксёрскую стойку, сожмите руки в кулаки и расположите их перед лицом. Поверните бёдра и туловище влево, принимая «удар» левой рукой, держите при этом правую руку у лица. Повернитесь назад и поменяйте руки. Выполняйте удары в течение 2 минут и отдохните 1 минуту. Сделайте два таких подхода.
Бёрпи. Это упражнение действует как HIIT (высокоинтенсивная интервальная тренировка) и тонизирует всё тело.
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