Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 октября 2024, 02:15
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Тренер назвал лучшие упражнения для похудения за месяц

Следуйте этим советам
По словам Алисии Джонс, сертифицированного персонального тренера, при похудении важно нарастить как можно больше сухой мышечной массы, чтобы ускорить обмена веществ. Для этого нужно задействовать как можно больше мышц с каждым упражнением. Вот какие упражнения в этом помогут.
Тренер назвал лучшие упражнения для похудения за месяц
© Decathlon Blog

Выпад с тягой. Он задействует все основные мышцы тела. Джонс рекомендует начать четырёхнедельное снижение веса именно с этой вариации упражнения. Возьмите гантель в руку, сделайте большой шаг назад левой ногой, согните правое колено и опуститесь в положение выпада, наклонитесь вперёд и опустите левую руку к полу. Далее поднимите гантель вверх к туловищу и опустите вес обратно к полу. Нужно выполнить от 1 до 3 подходов по 15 повторений на каждую сторону.

Быстрые приседания. Благодаря добавлению компонента HIIT (высокоинтенсивных интервальных тренировок) вы увеличиваете сухую мышечную массу, ускоряете обмен веществ и одновременно сжигаете больше калорий в течение следующих трёх суток.

Мостик с жимом от груди. Проработка крупных мышц тела — лучший способ сбросить вес и сжечь больше калорий.

Тренер назвал лучшие упражнения для похудения за месяц
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

HIIT-упражнение «Боксёрский джеб". Оно приводит в тонус руки и задействует пресс и спину одновременно. Встаньте в боксёрскую стойку, сожмите руки в кулаки и расположите их перед лицом. Поверните бёдра и туловище влево, принимая «удар» левой рукой, держите при этом правую руку у лица. Повернитесь назад и поменяйте руки. Выполняйте удары в течение 2 минут и отдохните 1 минуту. Сделайте два таких подхода.

Бёрпи. Это упражнение действует как HIIT (высокоинтенсивная интервальная тренировка) и тонизирует всё тело.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.