Фитнес и здоровье
Опубликовано 10 декабря 2024, 16:30
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Тренер назвал нормой от 4 подтягиваний для женщин и от 8 для мужчин

Это говорит о вашей хорошей подготовке
Подтягивания давно используются в качестве теста силы и выносливости верхней части тела человека. При их выполнении задействуются несколько групп мышц одновременно. Но какое количество подтягиваний указывает, что вы в отличной форме?
Тренер назвал нормой от 4 подтягиваний для женщин и от 8 для мужчин
© Beyond failure

Чем больше подтягиваний вы способны выполнить с правильной техникой, тем сильнее будут ваши спина, руки и корпус. Для мужчин и женщин показатели нормы разные.

1−4 подтягивания за раз для мужчин считается нормой только при начальном уровне подготовки. О среднем уровне будут свидетельствовать 8−12 повторений, а об отличном — 15+ повторений.

Тренер назвал нормой от 4 подтягиваний для женщин и от 8 для мужчин
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Для женщин 1−2 подтягивания — это начальный уровень физической подготовки. При среднем уровне подготовки они могут без проблем выполнить 4−8 подтягивания, а при высоком — 10+ повторений.

Важно, что эти контрольные показатели могут различаться в зависимости от возраста, опыта тренировок и состава тела. Помните, что подтягивания связаны не только с выносливостью, но и с силой и мышечной координацией.

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