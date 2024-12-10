Тренер назвал нормой от 4 подтягиваний для женщин и от 8 для мужчин

Чем больше подтягиваний вы способны выполнить с правильной техникой, тем сильнее будут ваши спина, руки и корпус. Для мужчин и женщин показатели нормы разные.

1−4 подтягивания за раз для мужчин считается нормой только при начальном уровне подготовки. О среднем уровне будут свидетельствовать 8−12 повторений, а об отличном — 15+ повторений.