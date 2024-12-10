Тренер назвал нормой от 4 подтягиваний для женщин и от 8 для мужчин

Тренер назвал нормой от 4 подтягиваний для женщин и от 8 для мужчинЭто говорит о вашей хорошей подготовке
Чем больше подтягиваний вы способны выполнить с правильной техникой, тем сильнее будут ваши спина, руки и корпус. Для мужчин и женщин показатели нормы разные.
1−4 подтягивания за раз для мужчин считается нормой только при начальном уровне подготовки. О среднем уровне будут свидетельствовать 8−12 повторений, а об отличном — 15+ повторений.
Для женщин 1−2 подтягивания — это начальный уровень физической подготовки. При среднем уровне подготовки они могут без проблем выполнить 4−8 подтягивания, а при высоком — 10+ повторений.
Важно, что эти контрольные показатели могут различаться в зависимости от возраста, опыта тренировок и состава тела. Помните, что подтягивания связаны не только с выносливостью, но и с силой и мышечной координацией.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.