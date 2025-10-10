Тренер назвала самые опасные упражнения для людей старше 40 лет

Прыжки на ящик. При выполнении этого упражнения вы можете легко соскользнуть с ящика и упасть, если не полностью поставите ноги на его поверхность. Другой риск - это боль при многократном повторении движения. Травмироваться может любая из нижних конечностей.

Приседания со штангой за головой. Эта поза нарушает положение шеи и создаёт дополнительную нагрузку на плечи. Вы можете получить травмы плеч, шеи, колена.