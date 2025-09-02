Тренер назвала упражнения, которые помогают оставаться сильными после 40 лет

Тяги. Это упражнение укрепляет мышцы между лопатками, широчайшие мышцы спины и бицепсы. Также оно помогает бороться с плохой осанкой. Используйте для выполнения упражнения эспандер. Закрепите его на надёжном объекте на уровне груди, держите концы так, чтобы ладони были обращены друг к другу. Сделайте шаг назад, потяните ленту к грудной клетке, сводя лопатки вместе, и медленно вернитесь в исходное положение. Выполните 3 подхода по 10–15 повторений, отдыхая между ними 60–90 секунд. Во время движения держите плечи опущенными.

Планка. Она тренирует мышцы кора, предотвращая боли в спине и улучшая осанку. Начните с 3 подходов по 20–30 секунд в планке, постепенно увеличивая время выполнения до 60 секунд на подход. Шея должна при этом находиться в нейтральном положении: смотрите в пол, а не вперёд.

