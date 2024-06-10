Тренер объяснил, что эффективнее для похудения: бег трусцой или интервальная ходьба

У интервальной ходьбы и бега трусцой есть уникальные преимущества. Однако для избавления от лишних килограммов нужно придерживаться выбранного вида деятельности и отдавать ему все свои силы.

Кроме того, имеют значение интенсивность и последовательность тренировок.

Интервальная ходьба может быть невероятно эффективной для сжигания жира, поскольку она сочетает в себе периоды высокоинтенсивных усилий с восстановлением. Это поддерживает ускоренную работу обмена веществ. Данный метод известен как высокоинтенсивная интервальная тренировка, и он особенно хорошо снижает вес.