Тренер объяснил, что лучше для похудения: пеший туризм или ходьба

Пеший туризм — это не просто тренировка. Вы будете ходить по неровной местности, карабкаться по камням и балансировать на неровных тропах. Благодаря этому вы задействуете сразу несколько групп мышц. Также пребывание на природе поднимет вам настроение и снизит стресс, что очень полезно для здоровья в целом.

Походы включают аэробные и анаэробные упражнения, способствующие сжиганию жира и наращиванию мышечной массы. Также обычно длятся такие походы дольше и расстояние во время них проходят большее, чем при обычных прогулках. Это приводит к сжиганию большего количества калорий. Продолжительное время в пути также повышает выносливость, улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы.

Благодаря интервальным тренировкам во время походов вы можете ускорить метаболизм. Этот эффект будет сохраняться даже после окончания похода.