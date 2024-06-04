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Фитнес и здоровье
Опубликовано 04 июня 2024, 15:00
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Тренер объяснил, что сжигает больше жира: бег или ходьба по наклонной поверхности

Вот что об этом нужно знать
Время — драгоценный ресурс, особенно когда дело касается тренировок. Если вы хотите сбросить вес, то важно убедиться, что вы выполняете правильные упражнения.
Тренер объяснил, что сжигает больше жира: бег или ходьба по наклонной поверхности
© On The Table - The Balance Blog

По словам Эйприл Гатлин, старшего мастера-тренера STRIDE Fitness, при беге обычно сжигается больше всего килокалорий. Это связано с тем, что упражнение выполняется за счёт собственного веса тела.

Если же вы не замечаете результатов, то имеет смысл повысить темп. Один из способов похудения при помощи бега — интервальные тренировки. Можно увеличивать скорость на определённое время, а потом возвращать её к первоначальной.

Тренер объяснил, что сжигает больше жира: бег или ходьба по наклонной поверхности
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Однако у ходьбы по наклонной поверхности тоже есть преимущества. Это высокий расход калорий благодаря задействованию более крупных групп мышц. Исследования показывают, что также это позволяет улучшить диапазон движений лодыжек, коленей и бёдер.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.