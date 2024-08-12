Тренер объяснил, как часто нужно плавать для похудения

Тренер Джаррод Ноббе отметил, что плавание сочетает в себе кардио, силовые тренировки и тренировки на выносливость. Когда вы плаваете, все ваше тело находится в движении, что означает, что вы одновременно задействуете несколько групп мышц. Эта тренировка на все тело помогает сжигать калории быстрее, чем многие другие виды упражнений. Нельзя забывать и об эффективности сопротивления воды.

Кроме того, плавание очень универсально и может быть адаптировано к любому уровню физической подготовки.