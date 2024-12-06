Фитнес и здоровье
Опубликовано 06 декабря 2024, 21:45
1 мин.

Тренер объяснил, как можно ускорить сжигание жира на животе во время ходьбы

Следуйте этим простым рекомендациям
Многие из тех, кто начинает заниматься спортом, хотят избавиться от жира в области живота. И вот какие есть способы ускорить этот процесс.
Тренер объяснил, как можно ускорить сжигание жира на животе во время ходьбы
© Family Healthcare of Fairfax

Поднимайтесь в гору. Когда вы поднимаетесь в гору или идёте по наклонной поверхности, ваше тело работает интенсивнее. В результате задействуется больше мышечных волокон в бёдрах и квадрицепсах и сжигается больше жира.

Ходите быстрее. Если вы только начинаете ходить или наращиваете выносливость, чередуйте периоды коротких, быстрых прогулок с прогулками в обычном темпе.

Тренер объяснил, как можно ускорить сжигание жира на животе во время ходьбы
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Возьмите в руки гантели. Их вес должен составлять от 1 до 1,5 кг. Можете также по желанию делать сгибания, жимы, боковые подъёмы для проработки верхней части тела.

Выполняйте упражнения с собственным весом. Делать их нужно во время прогулки. Подойдут такие упражнения, как приседания с собственным весом, выпады при ходьбе, отжимания, отжимания на брусьях с собственным весом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.