Тренер объяснил, как можно ускорить сжигание жира на животе во время ходьбы

Поднимайтесь в гору. Когда вы поднимаетесь в гору или идёте по наклонной поверхности, ваше тело работает интенсивнее. В результате задействуется больше мышечных волокон в бёдрах и квадрицепсах и сжигается больше жира.

Ходите быстрее. Если вы только начинаете ходить или наращиваете выносливость, чередуйте периоды коротких, быстрых прогулок с прогулками в обычном темпе.