Тренер объяснил, как можно ускорить сжигание жира на животе во время ходьбы

Тренер объяснил, как можно ускорить сжигание жира на животе во время ходьбыСледуйте этим простым рекомендациям
Поднимайтесь в гору. Когда вы поднимаетесь в гору или идёте по наклонной поверхности, ваше тело работает интенсивнее. В результате задействуется больше мышечных волокон в бёдрах и квадрицепсах и сжигается больше жира.
Ходите быстрее. Если вы только начинаете ходить или наращиваете выносливость, чередуйте периоды коротких, быстрых прогулок с прогулками в обычном темпе.
Возьмите в руки гантели. Их вес должен составлять от 1 до 1,5 кг. Можете также по желанию делать сгибания, жимы, боковые подъёмы для проработки верхней части тела.
Выполняйте упражнения с собственным весом. Делать их нужно во время прогулки. Подойдут такие упражнения, как приседания с собственным весом, выпады при ходьбе, отжимания, отжимания на брусьях с собственным весом.
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