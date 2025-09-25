Тренер объяснил, почему при неправильном питании 30 минут упражнений в день — это слишком мало

За 30-минутную тренировку, даже если она высокоинтенсивная, вы сможете сжечь всего лишь несколько сотен килокалорий. Эти усилия быстро будут сведены на нет газировкой, десертом или обильным фастфудом, в которых калорий часто намного больше. Именно поэтому полагаться только на физические упражнения при неправильном питании нет смысла.

Более того, если вы постоянно потребляете калорий больше, чем сжигаете, то набор жира всё равно будет продолжаться, даже если вы каждый день тренируетесь. Наилучших долгосрочных результатов можно добиться только при сочетании умеренного дефицита калорий и регулярных занятий спортом.