Тренер объяснил, сколько повторений упражнений нужно делать для похудения

Для похудения большое значение имеет также интенсивность тренировок. Главное при этом — выбрать вес, который будет для вас тяжёлым, но не слишком. Как правило, если вы можете легко сделать более 12 повторений, то пора увеличивать вес. Во время каждого подхода нужно выкладываться на полную.

Сосредоточьтесь на сложных движениях, чтобы максимизировать свои усилия по снижению веса. Такие упражнения задействуют несколько групп мышц одновременно. Подумайте о приседаниях, становой тяге, отжиманиях и тягах. Они помогут нарастить мышечную массу и сжечь больше калорий.

Сократите время отдыха, чтобы максимально сжигать калории во время силовых тренировок. Перерывы между подходами в идеале должны составлять 30−60 секунд. Так вы сожжёте больше калорий, со временем улучшите выносливость сердечно-сосудистой системы.

Ещё один отличный способ похудеть с помощью силовых тренировок — это круговая тренировка.

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