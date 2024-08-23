Тренер объяснила, сколько минут нужно ездить на велосипеде для похудения

Велоспортом вы можете заниматься с разной интенсивностью. Именно поэтому он и подходит для ежедневных тренировок. Об этом говорит Аманда Капритто из PTPioneer.

Кроме того, ездить на велосипеде вы можете с друзьями и единомышленниками.

Для похудения и улучшения физической формы в идеале нужно садиться на велосипед каждый день. Или хотя бы три раза в неделю. Чтобы снизить вес, важно соблюдать минимальный рекомендуемый уровень физической активности каждую неделю. Это 150 минут в неделю для кардио средней интенсивности и два сеанса в неделю силовых тренировок.