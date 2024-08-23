Тренер объяснила, сколько минут нужно ездить на велосипеде для похудения

Тренер объяснила, сколько минут нужно ездить на велосипеде для похуденияЭто отличный вид кардиотренировок
Велоспортом вы можете заниматься с разной интенсивностью. Именно поэтому он и подходит для ежедневных тренировок. Об этом говорит Аманда Капритто из PTPioneer.
Кроме того, ездить на велосипеде вы можете с друзьями и единомышленниками.
Для похудения и улучшения физической формы в идеале нужно садиться на велосипед каждый день. Или хотя бы три раза в неделю. Чтобы снизить вес, важно соблюдать минимальный рекомендуемый уровень физической активности каждую неделю. Это 150 минут в неделю для кардио средней интенсивности и два сеанса в неделю силовых тренировок.
Время, которое вы потратите на тренировку на велосипеде, зависит от её интенсивности. Например, если она высокоинтенсивная, то вряд ли будет длиться больше 20 минут. В то же время если это тренировка на выносливость, то она может занимать до 1 часа.
Эксперт посоветовала сочетать длительные, низкоинтенсивные, размеренные тренировки, короткие высокоинтенсивные велопрогулки и несколько сессий средней интенсивности.
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