Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 августа 2024, 06:00
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Тренер объяснила, сколько минут нужно ездить на велосипеде для похудения

Это отличный вид кардиотренировок
Люди весом 68−84 кг способны за 30 минут на велотренажёре на умеренной скорости сжечь от 252 до 294 ккал. Но какое количество времени будет оптимальным для снижения веса?
Тренер объяснила, сколько минут нужно ездить на велосипеде для похудения
© Women's Health

Велоспортом вы можете заниматься с разной интенсивностью. Именно поэтому он и подходит для ежедневных тренировок. Об этом говорит Аманда Капритто из PTPioneer.

Кроме того, ездить на велосипеде вы можете с друзьями и единомышленниками.

Для похудения и улучшения физической формы в идеале нужно садиться на велосипед каждый день. Или хотя бы три раза в неделю. Чтобы снизить вес, важно соблюдать минимальный рекомендуемый уровень физической активности каждую неделю. Это 150 минут в неделю для кардио средней интенсивности и два сеанса в неделю силовых тренировок.

Тренер объяснила, сколько минут нужно ездить на велосипеде для похудения
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Время, которое вы потратите на тренировку на велосипеде, зависит от её интенсивности. Например, если она высокоинтенсивная, то вряд ли будет длиться больше 20 минут. В то же время если это тренировка на выносливость, то она может занимать до 1 часа.

Эксперт посоветовала сочетать длительные, низкоинтенсивные, размеренные тренировки, короткие высокоинтенсивные велопрогулки и несколько сессий средней интенсивности.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.