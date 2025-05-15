Тренер похудел на 45 кг и назвал главные ошибки при снижении веса

Отношение к каждому приёму пищи как к шведскому столу. Из дополнительных вариантов еды выбирайте только один. Так вы не будете каждый раз потреблять по 2000-3000 ккал за приём пищи.

Посещение ресторана в голодном состоянии. В течение дня старайтесь есть больше белка и клетчатки. Это снижает потребление калорий, помогает контролировать аппетит.

Отказ от просматривания меню перед тем, как идти в заведение. Это поможет вам не паниковать, когда придёт время делать заказ.