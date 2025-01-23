Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 января 2025, 18:00
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Тренер порекомендовал для похудения ходить 30−60 минут каждый день

Это поможет уменьшить жир на животе
Ходьба — одно из самых простых, но эффективных упражнений для сжигания жира. Но как долго должны в этом случае длиться тренировки?
Тренер порекомендовал для похудения ходить 30−60 минут каждый день
© Verywell / Ryan Kelly

Ключ к сжиганию калорий — это последовательность. Однако важна и продолжительность тренировок.

Хорошее практическое правило — стремиться к 30−60 минутам ходьбы ежедневно в течение пяти-шести дней в неделю. Если вы новичок, то начните с более коротких прогулок (на 20−30 минут) и постепенно увеличивайте их длительность и интенсивность.

Тренер порекомендовал для похудения ходить 30−60 минут каждый день
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Почему именно такие временные рамки? По словам тренера Джаррода Ноббе, ходьба в течение как минимум получаса задействует жировые запасы тела. Это происходит, если вы поддерживаете постоянный темп. Более длительные прогулки в быстром темпе позволяют сжечь больше калорий, что упрощает создание дефицита калорий.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.