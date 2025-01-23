Тренер порекомендовал для похудения ходить 30−60 минут каждый день

Почему именно такие временные рамки? По словам тренера Джаррода Ноббе, ходьба в течение как минимум получаса задействует жировые запасы тела. Это происходит, если вы поддерживаете постоянный темп. Более длительные прогулки в быстром темпе позволяют сжечь больше калорий, что упрощает создание дефицита калорий.

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