Тренер порекомендовал для похудения ходить 30−60 минут каждый день

Тренер порекомендовал для похудения ходить 30−60 минут каждый деньЭто поможет уменьшить жир на животе
Ключ к сжиганию калорий — это последовательность. Однако важна и продолжительность тренировок.
Хорошее практическое правило — стремиться к 30−60 минутам ходьбы ежедневно в течение пяти-шести дней в неделю. Если вы новичок, то начните с более коротких прогулок (на 20−30 минут) и постепенно увеличивайте их длительность и интенсивность.
Почему именно такие временные рамки? По словам тренера Джаррода Ноббе, ходьба в течение как минимум получаса задействует жировые запасы тела. Это происходит, если вы поддерживаете постоянный темп. Более длительные прогулки в быстром темпе позволяют сжечь больше калорий, что упрощает создание дефицита калорий.
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