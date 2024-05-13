Тренер рассказал, что эффективнее: делать больше повторений или брать больший вес

Большее количество повторений обычно вызывает физиологические адаптации в организме: мышечную гипертрофию (размер), мышечную выносливость и метаболическую подготовку. Для тех, кто стремится увеличить мышцы, оптимальным считается количество повторений от восьми до 12 в подходе.

Когда же повторений за подход становится больше 20, то повышается мышечная выносливость. Особенно полезно это при таких видах деятельности, как бег, езда на велосипеде или виды спорта, связанные с выносливостью.

Также у вас при увеличении количества повторений улучшится состояние сердца и сосудов, вам станет легче сжигать калории.

При этом зачастую на результаты тренировок влияет не количество повторений, а общий объём активности во время тренировки (подходы, которые нужно умножить на повторения) и манипуляции с периодами отдыха.