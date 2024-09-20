Тренер рассказал, что эффективнее для похудения: обычная или скандинавская ходьба

Ронни Гарсия, сертифицированный фитнес-тренер Blink Fitness, отметил, что скандинавская ходьба задействует всё тело. Это значит, что она приводит к большему расходу калорий.

В целом же обычная и скандинавская ходьба - отличные формы кардио. Но если вы хотите именно сбросить лишний вес, то сосредоточьтесь на скандинавском варианте.

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