Тренер рассказал, что эффективнее для похудения: плавание или бег

Тренер рассказал, что эффективнее для похудения: плавание или бегВот какие преимущества имеют эти стратегии
Бег имеет высокую интенсивность, поэтому он заставляет сердце биться чаще, заставляет мышцы работать. Это повышает скорость обмена веществ, поддерживает его на высоком уровне, максимально увеличивая сжигание калорий в течение дня. Плавание же предлагает тренировку всего тела без сильной нагрузки на суставы.
Кроме того, бег улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, укрепляет кости, поднимает настроение. Также он идеально подходит для тех, кто стремится сбросить вес и улучшить общее самочувствие.
Плавание может стать любимым занятием у тех, кто восстанавливается после травм или ищет благоприятные для суставов упражнения.
Бег и плавание позволяют задействовать различные группы мышц, от ног до корпуса и рук, но по-разному. Бег в первую очередь нацелен на увеличение силы и выносливости нижней части тела, а благодаря плаванию вы задействуете мышцы всего тела.
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