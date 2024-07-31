Тренер рассказал, что эффективнее для похудения: плавание или бег

Бег имеет высокую интенсивность, поэтому он заставляет сердце биться чаще, заставляет мышцы работать. Это повышает скорость обмена веществ, поддерживает его на высоком уровне, максимально увеличивая сжигание калорий в течение дня. Плавание же предлагает тренировку всего тела без сильной нагрузки на суставы.

Кроме того, бег улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, укрепляет кости, поднимает настроение. Также он идеально подходит для тех, кто стремится сбросить вес и улучшить общее самочувствие.