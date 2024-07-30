Тренер рассказал, как благодаря велоспорту создать стройное тело

Выберите правильный велосипед. Шоссейный велосипед идеально подходит для дальних поездок по асфальту, а горный — по бездорожью. Убедитесь, что он подходит вам и по размеру.

Ставьте реалистичные цели. Они позволяют поддерживать мотивацию и не сбиться с пути.

Добавьте интервальные тренировки. Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) — это отличный способ сжечь жир, улучшить состояние сердца и сосудов. Добавьте в велосипедную программу интервалы интенсивных усилий с последующими периодами восстановления. Например, сначала поезжайте максимально быстро в течение 30 секунд, затем крутите педали в спокойном темпе в течение 1−2 минут.

Поддерживайте правильное питание. Сосредоточьтесь на сбалансированной диете, которая богата постными белками, полезными жирами и сложными углеводами. Важно и употреблять много воды.

Совершенствуйте технику езды на велосипеде. Правильная техника позволит вам повысить эффективность, предотвратить травмы. Держите спину прямо, плечи должны быть расслаблены, а корпус напряжен. Ваши колени должны располагаться на одной линии со ступнями, а локти должны быть слегка согнуты. Отрегулируйте высоту седла и руля.

Отслеживайте свой прогресс. В этом поможет GPS-устройство или велосипедное приложение. Отслеживайте расстояние, скорость, высоту и сожжённые калории.