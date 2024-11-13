Тренер рассказал, как долго должны длиться кардиотренировки для похудения

При низкоинтенсивных кардиотренировках (ходьба или бег трусцой) сессии должны быть длиннее, около 45−60 минут. Это поможет эффективно сжигать жир.

Если вы больше любите короткие тренировки, то попробуйте высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT). Они сжигают калории быстрее, и этот эффект сохраняется даже после окончания занятий.

Гарсия рекомендует начинать с более коротких и менее интенсивных тренировок три раза в неделю. Постепенно по мере улучшения физической формы нужно увеличивать их продолжительность и/или интенсивность. Если вы уже на продвинутом уровне, то выполняйте кардио низкой интенсивности в течение 45−60 минут или кардио высокой интенсивности в течение 20−30 минут четыре-пять раз в неделю, чтобы снизить вес.

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