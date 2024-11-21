Тренер рассказал, как долго должны длиться силовые тренировки для похудения

Опубликовано 21 ноября 2024, 10:301 мин.
Тренер рассказал, как долго должны длиться силовые тренировки для похуденияОни действительно могут быть очень эффективными
С помощью силовых упражнений можно тоже сжечь жир, говорит Ронни Гарсия, тренер из Blink Fitness. Но для этого важно учитывать их продолжительность.
Силовые тренировки, если вы хотите похудеть, должны длиться от 30 до 60 минут. Тренер Гарсия объясняет: такие тренировки увеличивают мышечную массу и повышают скорость обмена веществ в состоянии покоя. И чем больше времени вы тратите на укрепление основных групп мышц, тем больше жира сжигаете.
Важно также не перегружать тело. Эксперт предупредил, что продолжительность силовых тренировок более 60 минут повышает риск травм из-за усталости.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник:Eat This, Not That
Автор:Валерия Филимонова