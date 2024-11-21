Тренер рассказал, как долго должны длиться силовые тренировки для похудения

Силовые тренировки, если вы хотите похудеть, должны длиться от 30 до 60 минут. Тренер Гарсия объясняет: такие тренировки увеличивают мышечную массу и повышают скорость обмена веществ в состоянии покоя. И чем больше времени вы тратите на укрепление основных групп мышц, тем больше жира сжигаете.