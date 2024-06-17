Тренер рассказал, как использовать метод «Бег/ходьба» для снижения веса

Благодаря методу бега и ходьбы вы сожжёте больше калорий, увеличив продолжительность тренировки и повысив ее интенсивность. Известно, что в целом бег позволяет сжигать больше энергии, чем ходьба. По данным Harvard Health Publishing, человек весом 70 кг может сжечь около 288 калорий за 30 минут бега со скоростью 8 км/ч, а при ходьбе со скоростью 6 км/ч — 133 калорий за полчаса.

Кроме того этот метод позволяет вам привыкнуть к длительному бегу. Он настраивает вас на то, что ваши будущие тренировки также будут более продуктивными.