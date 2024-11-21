Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 ноября 2024, 03:45
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Тренер рассказал, как можно сбросить 9 кг без абонемента в спортзал

Важно соблюдать несколько правил
Для успешного похудения вовсе не обязательно заниматься на тренажёрах. Доменик Анджелино из Международной академии персональных тренеров (IPTA) объяснил, какие шаги позволяют эффективно снизить вес без занятий в зале.
Тренер рассказал, как можно сбросить 9 кг без абонемента в спортзал
© Parkview Health

Соблюдайте здоровую диету. Питание играет решающую роль в похудении. Подумайте, какие продукты вы можете заменить на низкокалорийные альтернативы. Это поможет вам легче сбросить вес.

Сформируйте эффективные привычки. Найдите, например, место, где вы будете только тренироваться. Оно не должно предназначаться для досуга или отдыха.

Тренируйтесь три-пять дней в неделю. Чем больше вы занимаетесь спортом, тем больше калорий сжигаете. При этом не переусердствуйте и не забывайте об отдыхе.

Тренер рассказал, как можно сбросить 9 кг без абонемента в спортзал
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Инвестируйте в доступное оборудование для домашних тренировок. Оно поможет вам добиться большего прогресса. Подумайте о покупке гантелей, велотренажёра или беговой дорожки.

Постепенно усложняйте свои тренировки. То есть увеличивайте интенсивность и продолжительность со временем.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.