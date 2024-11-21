Тренер рассказал, как можно сбросить 9 кг без абонемента в спортзал

Тренер рассказал, как можно сбросить 9 кг без абонемента в спортзалВажно соблюдать несколько правил
Соблюдайте здоровую диету. Питание играет решающую роль в похудении. Подумайте, какие продукты вы можете заменить на низкокалорийные альтернативы. Это поможет вам легче сбросить вес.
Сформируйте эффективные привычки. Найдите, например, место, где вы будете только тренироваться. Оно не должно предназначаться для досуга или отдыха.
Тренируйтесь три-пять дней в неделю. Чем больше вы занимаетесь спортом, тем больше калорий сжигаете. При этом не переусердствуйте и не забывайте об отдыхе.
Инвестируйте в доступное оборудование для домашних тренировок. Оно поможет вам добиться большего прогресса. Подумайте о покупке гантелей, велотренажёра или беговой дорожки.
Постепенно усложняйте свои тренировки. То есть увеличивайте интенсивность и продолжительность со временем.
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