Тренер рассказал, как можно увеличить скорость ходьбы и сжечь больше калорий

Если хотите увеличить скорость ходьбы, то первым делом обратите внимание на осанку. Встаньте прямо, отведите плечи назад и задействуйте корпус. В таком положении вы сможете более эффективно шагать, не будете уставать.

Сосредоточьтесь на том, чтобы делать более короткие и быстрые шаги, а не на удлинении шага. Это помогает сохранять равновесие, снижает риск получения травмы.

Другая стратегия — включение интервальных тренировок в ваши прогулки. Чередуйте периоды быстрой ходьбы и более медленной, восстановительной. Например, идите быстро в течение двух минут, а после этого замедлитесь на одну минуту. Повторяйте это на протяжении всей прогулки.

Кроме того, вы можете бросить себе вызов при помощи ходьбы под наклоном. Это естественным образом увеличит интенсивность ходьбы, заставит вас увеличить темп.

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